Estado deposita mais 180 reais da folha de pagamento de setembro

O governo do Estado creditou nesta sexta-feira (7) a quinta faixa dos salários dos servidores do Executivo, no valor de R$ 180,00, totalizando o pagamento de R$ 1.160,00 do mês de setembro. Com isso, 20,56% recebem seus pagamentos integralmente.

Já a sexta parcela, de R$ 200,00, será disponibilizada na manhã de segunda-feira (10). Contudo, os servidores poderão visualizar o lançamento durante o final de semana. A integralização dos valores chegará a 28,84%. De acordo com a Secretaria da Fazenda, serão usados recursos da arrecadação do ICMS e do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

As demais parcelas serão feitas ao longo da semana, com previsão de término no dia 14.

