Estado e entidades do setor hospitalar trabalharão ações de segurança em parceria

O governo do Estado e entidades do setor hospitalar debateram, na quarta-feira (14), ações para promoção de mais segurança a funcionários e pacientes destas instituições. O encontro foi uma iniciativa do secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, e contou com a participação do secretário da Saúde, Francisco Paz, e de dirigentes da Federação das Santas Casas Santa Casa e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul.

Diversas opções foram apresentadas pelo Estado, entre elas a interligação das câmeras de monitoramento dos hospitais e postos de saúde com o Departamento de Comando e Controle Integrado da SSP e a instalação de botão de pânico, visando aumentar a capacidade de pronta resposta das forças policiais. Foi definido, também, que um grupo composto por representantes da área da saúde e do governo do Estado vai elaborar um convênio, estabelecendo um padrão de atuação para todo o RS.

Uma câmara temática será criada no Gabinete de Gestão Integrada da SSP, para o acompanhamento das ações colocadas em prática e por modelos bem-sucedidos em outros Estados e países. Esta ação já foi adotada, de forma positiva, em áreas como o combate aos roubos de cargas, violência no ambiente escolar e prevenção primária.

Avaliações

Cezar Schirmer ressaltou a relevância da abertura do diálogo e da disposição do setor em trabalhar de forma conjunta a criação de alternativas no combate à violência nos estabelecimentos hospitalares. “Iremos procurar contemplar o setor de todas as formas possíveis. O importante é a decisão tomada de buscar caminhos que garantam a todos segurança. Pretendemos construir, de forma coletiva, as soluções para as demandas existentes”, afirmou.

Para Francisco Paz, as medidas adotadas serão essenciais para a melhoria do atual cenário, pois trabalharão o setor como um todo, pois há a necessidade de criar uma estratégia que contemple diferentes realidades. “Poucas unidades possuem estruturas preparadas para o atendimento em saúde de detentos e nem todas possuem sistemas de segurança capazes de fazer frente a ocorrências de grande porte. A aproximação entre o Estado e a entidades que representam o setor é uma ação que, certamente, trará bons resultados”, disse o secretário.

A reunião também contou com a presença do comandante-geral da Brigada Militar, Mario Ikeda; do chefe da Polícia Civil, Emerson Wendt; do superintendente dos Serviços Penitenciários, Ângelo Carneiro, e da diretora de Comando e Controle Integrado da SSP, Simone Chaves Moreira.

Brigada Militar é homenageada

O TJME/RS (Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul) homenageou os 181 anos de criação da Brigada Militar em solenidade realizada na quarta-feira (14), na sede do Tribunal, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O comandante-geral da BM, Mario Yukio Ikeda, recebeu uma placa comemorativa ao aniversário do presidente do Tribunal, Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Este também ganhou uma lembrança do comandante-geral pelos 100 anos do Tribunal, comemorado este ano.

Ao agradecer, Ikeda destacou a parceria entre a Brigada Militar e a Justiça Militar Estadual. “Essa parceria propicia que a Brigada continue trabalhando com a hierarquia e a disciplina necessárias para o desempenho de suas atividades, o que mantém a credibilidade da corporação frente a demais polícias, Ministério Público e a sociedade gaúcha.”

Durante o evento, os Colégios Tiradentes da Brigada Militar de Ijuí, Santo Ângelo, São Gabriel, Santa Maria e Pelotas foram homenageados pela excelência do ensino ministrado em todas as escolas.

O presidente do Tribunal conclamou os “brigadas” a não esmorecerem, mantendo-se firmes, com dignidade e força. “Dessa forma, cumprindo sua missão, vão fazer recuar a bandidagem”, garantiu.

