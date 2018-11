Estado e Grêmio firmam parceria para ações sociais

A Secretaria dos Transportes e a Superintendência do Porto do Rio Grande assinaram um termo de parceria com o Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense. A assinatura permite a remuneração do uso do terreno com contrapartida financeira e social do Grêmio. No termo, está previsto o encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia no qual o clube ficaria responsável pela reforma de escolas estaduais.

