Estado e prefeitura de São Leopoldo iniciam tratativas para construção de presídio

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, reuniram-se nesta quinta-feira para iniciar as tratativas para a construção de uma nova unidade prisional no município. A obra será viabilizada pela liberação de cerca de 1,2 bilhão de reais do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) do governo federal.

O Estado já recebeu 44,7 milhões de reais dos 65 milhões de reais a que tem direito para essa finalidade. Metade do montante será destinada à construção de novos presídios e o restante será investido no reaparelhamento da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários). .

A iniciativa prevê a retomada do projeto da Cadeia Pública de Rio Grande e a construção da unidade de São Leopoldo, onde o Estado já possui uma área reservada de aproximadamente 12 hectares, adquirida em 1998.

Plano Nacional

Horas antes, o presidente Michel Temer havia anunciado uma série de ações no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública. Dentre elas está a liberação de mais 1,8 bilhão de reais do Funpen até o final do primeiro semestre e a construção de cinco presídios federais.

O Rio Grande do Sul já manifestou a intenção de poder contar com uma dessas unidades. “O Estado possui áreas para a instalação de uma casa prisional a ser administrada pela União e existe demanda para tanto”, afirmou Schirmer. “Aguardamos pela definição do Ministro da Justiça e Cidadania, esperançosos de uma resposta positiva.”

