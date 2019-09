Um dos serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece para as pessoas com deficiência física é o fornecimento gratuito de cadeira de rodas em todo o país. No Rio Grande do Sul, são entregues mensalmente cerca de 700 cadeiras de rodas, por intermédio da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria da Saúde (SES).

