Rio Grande do Sul Estado entrega reforma do prédio do Instituto Penal de Uruguaiana

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli destacou a mobilização de diferentes segmentos para a reforma do local. Foto: Neiva Motta/Ascom Susepe

Foi entregue na manhã desta terça-feira (10), pela Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária) e pela Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) a reforma do prédio do IPU (Instituto Penal de Uruguaiana), cuja estrutura foi destruída por um vendaval em janeiro deste ano. A casa prisional tem capacidade para 152 vagas e abriga detentos dos regimes semiaberto e aberto.

No vendaval de janeiro, o prédio administrativo e as galerias sofreram destelhamentos, e houve alagamento que causou dano na estrutura elétrica. Após a necessidade da interdição parcial do prédio, determinada pela justiça local, e a remoção dos apenados, foi realizada uma obra no valor de R$ 137.000. A verba foi disponibilizada pela VEC (Vara de Execuções Criminais), e os serviços foram executados por uma empresa privada.

Além da troca dos telhados do setor administrativo e do alojamento externo B, foram feitas melhorias na parte elétrica do prédio. Também foi reforçada a rede seca do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio) e realizada uma reestruturação das grades do pátio da galeria de recreação. Conforme o administrador da unidade prisional, Alcino Martins Pinto, a ocupação da casa prisional será gradativa, conforme solicitação e autorização do judiciário local.

Atuação integrada

O Secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli, destacou a importância do trabalho entre as instituições para a reinauguração do instituto. “Todos tiveram sua importância. Por isso destaco o coletivo, essa mobilização da comunidade, do sistema de justiça, do judiciário, do Ministério Público, da OAB e, especialmente, dos líderes locais da Susepe”.

O Superintendente da Susepe, César da Veiga, também valorizou o esforço e a união dos servidores e dos parceiros para a conclusão das obras.

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, esteve presente na inauguração. Participaram também representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Conselho da Comunidade, da prefeitura de Uruguaiana, da Delegacia Penitenciária Regional, do setor de Planejamento da Susepe, do Comando da Brigada Militar, além de empresários.

