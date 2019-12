Flávio Pereira Estado ganha Lei da Liberdade Econômica, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni

Por Flavio Pereira | 28 de dezembro de 2019

Governador Eduardo Leite cumprimentou o autor da lei, deputado Rodrigo Lorenzoni. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite e o ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil da Presidência da República, mostraram ontem, publicamente, o clima de sintonia total que vigora entre ambos, com resultados positivos para o Estado. Foi durante a cerimônia de sanção da Lei da Liberdade Econômica, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Com a nova lei, o Rio Grande do Sul tornou-se o primeiro Estado no Brasil a ter uma legislação baseada na Lei de Liberdade Econômica sancionada pelo governo Jair Bolsonaro.

Colaboração em Brasília

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que falou na solenidade, destacou a sintonia de objetivos existente hoje entre o governo federal e a administração gaúcha e disse esta “à disposição do governador para colaborar m Brasília, com o projeto de crescimento do Rio Grande do Sul”.

Nova lei vai aquecer o setor privado

Autor do projeto que originou a lei, o deputado Rodrigo Lorenzoni destacou que “a nova lei passa a simplificar os processos para quem deseja abrir uma empresa, aquecendo o setor privado, nosso principal motor para fazer o estado voltar a crescer”.

Sinergia positiva com o governo federal

O governador Eduardo Leite identificou “uma sinergia positiva” hoje entre o governo gaúcho e o governo federal. E vislumbrou neste clima de harmonia a perspectiva de conquistas importantes para o estado.

Mais armas, menor criminalidade

Dois dados importantes merecem uma reflexão, na questão do porte legal de armas. Dados da Polícia Federal apontam que, de janeiro a novembro, foram concedidas 44.181 autorizações para posse de armas no país, um recorde desde 2010. O outro dado importante: no mesmo período, o número de crimes violentos despencou 25%.

