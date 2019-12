Rio Grande do Sul Estado garante apoio nos casos de infecção intestinal em Santa Maria

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Prefeito Jorge Pozzobom esteve reunido com o governador Leite e o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Prefeito Jorge Pozzobom esteve reunido com o governador Leite e o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governo do Estado está apoiando o município de Santa Maria em todo o processo de investigação dos casos de infecção intestinal (gastrenterite) registrados em uma escola da cidade desde o fim de semana, quando surgiram os primeiros relatos. Ao menos cinco pessoas apresentaram os sintomas, sendo que duas delas vieram a óbito – crianças de quatro e de cinco anos que estudavam na Escola de Educação Infantil do Sesi (Serviço Social da Indústria).

Em reunião com o prefeito Jorge Pozzobom nesta quinta-feira (26), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite garantiu que as equipes da 4ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde), com sede em Santa Maria, e do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) seguirão à disposição do município para ajudar a identificar as causas da infecção, além de acompanhar e orientar nos procedimentos a serem adotados, com alertas à toda rede de atendimento e à população.

Atendendo a um pedido de Pozzobom, o governador garantiu “toda a disponibilização necessária de exames” no Hospital Universitário de Santa Maria, mesmo que seja preciso o aumento na cota repassada pelo Estado, com restituição integral.

