O governo do estado iniciou nesta sexta-feira (13), o pagamento por parcelas dos servidores que recebem acima de R$2.500 líquidos. O primeiro depósito, no valor de R$1.500, entrou nas contas do funcionalismo na manhã desta sexta (13).

A próxima parcela, ainda referente à folha de agosto, será paga pelo Tesouro do Estado no dia 18 de setembro, no valor de R$1.000.

