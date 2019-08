O secretário de Obras e Habitação, José Stédile, autorizou na quarta-feira (21) o início de obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Fogliatto, em Ijuí. O governo do Estado investirá R$ 1.208.094,81 na construção da quadra poliesportiva. A previsão é para a próxima semana, com a fiscalização da 9ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, com sede em Cruz Alta.

