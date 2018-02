As 244 famílias da localidade de Linha Jacaré, no município de Torres, no Litoral Norte, em breve contarão com acesso à água. O investimento será de R$ 251.224,20, dos quais R$ 172.154,20 oriundos do governo do Estado. Recentemente, o governo estadual também empregou R$ 3 milhões no asfaltamento de ruas e avenidas do município.

