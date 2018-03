O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado suicida cometido nessa sexta-feira por um homem-bomba contra membros da minoria xiita Hazara em Cabul, no Afeganistão, causando a morte de dez pessoas. O ataque ocorreu no final da manhã, próximo a uma esplanada onde um grupo celebrava o aniversário da morte de um líder religioso local.

