Militantes do Estado Islâmico emboscaram um comboio de milicianos pró-governo perto de Kirkuk, cidade petrolífera do Norte do Iraque, na noite de domingo (18) e mataram ao menos 27 deles, disseram as Forças de Mobilização Popular, que têm apoio do governo, nesta segunda-feira (19). O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade do ataque.

