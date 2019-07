Estado já teve 15 mortes por gripe neste ano, segundo Secretaria de Saúde

Até o último sábado (6), foi registrado que o Rio Grande do Sul teve 15 mortes causadas por gripe somente neste ano, conforme boletim divulgado nesta quarta-feira (10) pela Secretaria Estadual da Saúde. São três a mais que o levantamento anterior.

Os casos mais recentes foram registrados em São Francisco de Paula, Porto Alegre e Passo Fundo. O vírus Influenza A H1N1 causou 10 mortes e outras três foram provocadas pelo A H3N2. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número caiu em 67,4%. Na 27ª semana epidemiológica de 2018, a mesma que a do último sábado, eram 46 vítimas do vírus.

Outras cinco mortes registradas no levantamento foram causadas por outros vírus – três pelo Adenovírus, uma pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e outra pelo Parainfluenza. Sendo assim, o total de vítimas de síndrome respiratória aguda grave e vírus respiratórios chega a 20, de um total de 100 notificações.

Outras 78 mortes não tiveram identificação viral, e duas ainda estavam em investigação até a publicação do levantamento. Ao todo, 118 casos de gripe e 326 de infecção por outros vírus foram confirmados. Outros 320 ainda estavam em investigação, de um total de 1.610.

