Agro Estado libera R$ 903 mil e beneficia 137 municípios no programa Mais Água Mais Renda

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Programa ajudou a ampliar a área irrigada do Estado, passando de 100 mil hectares para cerca de 220 mil em 2019. Foto: Fernando Dias/Seapdr Programa ajudou a ampliar a área irrigada do Estado, passando de 100 mil hectares para cerca de 220 mil em 2019. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

A Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) anunciou segunda-feira (16) a liberação de R$ 903.324,26 para projetos de irrigação de 245 agricultores. Os recursos fazem parte do Programa Mais Água Mais Renda. “Os beneficiários estão espalhados por 137 municípios gaúchos, contemplando 18 das 19 coordenadorias regionais da Seapdr”, diz o secretário da Agricultura, Covatti Filho. “A irrigação é o melhor seguro agrícola para boas colheitas e já faz parte do cotidiano do nosso produtor”, explica o secretário.

O Programa Estadual de Expansão da Agropecuária Irrigada Mais Água Mais Renda é uma política de Estado que surgiu como resposta aos déficits hídricos frequentes no Rio Grande do Sul. O objetivo da ação é atender aos produtores rurais interessados em adquirir e licenciar sistemas de irrigação em suas propriedades.

Com base em uma licença emitida pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler), o programa analisa projetos que se enquadram em seu escopo, dando prioridade à construção e à regularização de reservatórios vinculados a sistemas de irrigação por aspersão e gotejamento.

Desde 2012, o programa ajudou a ampliar a área irrigada do Estado, passando de aproximadamente 100 mil hectares para cerca de 220 mil em 2019 – deste incremento de 120 mil hectares irrigados, 80 mil são ligados diretamente ao Mais Água Mais Renda.

Os municípios contemplados:

Ajuricaba

Alegrete

Alto Alegre

Ametista do Sul

Antônio Prado

Arroio do Sal

Arvorezinha

Augusto Pestana

Áurea

Barão do Cotegipe

Bento Gonçalves

Boa Vista das Missões

Bozano

Caiçara

Campina das Missões

Cândido Godói

Candiota

Canguçu

Capão Bonito do Sul

Carazinho

Casca

Caseiros

Catuípe

Caxias do Sul

Chiapetta

Ciríaco

Colinas

Condor

Constantina

Coqueiros do Sul

Coxilha

Cristal do Sul

Cruzeiro do Sul

David Canabarro

Dezesseis de Novembro

Dilermando de Aguiar

Eldorado do Sul

Encantado

Encruzilhada do Sul

Entre Ijuís

Entre Rios do Sul

Erebango

Erechim

Erval Grande

Erval Seco

Estação

Estrela

Estrela Velha

Fortaleza dos Valos

Frederico Westphalen

Gentil

Gramado Xavier

Guarani das Missões

Ibiraiaras

Ibirubá

Ijuí

Imigrante

Independência

Ipiranga do Sul

Itatiba do Sul

Jaboticaba

Jaguari

Lagoa Vermelha

Lajeado

Machadinho

Marau

Mariana Pimentel

Mato Leitão

Muitos Capões

Nonoai

Nova Araçá

Nova Boa Vista

Nova Bréscia

Nova Candelária

Nova Prata

Nova Roma do Sul

Novo Barreiro

Palmeira das Missões

Panambi

Parobé

Passa Sete

Passo Fundo

Paulo Bento

Pejuçara

Pelotas

Pinhal da Serra

Pinheirinho do Vale

Planalto

Portão

Porto Lucena

Protásio Alves

Putinga

Rio Pardo

Rodeio Bonito

Rolador

Salto do Jacuí

Santa Cecília do Sul

Santa Rosa

Santo Ângelo

Santo Antônio do Palma

Santo Augusto

Santo Cristo

Santo Expedito do Sul

São Domingos do Sul

São Francisco de Assis

São Jorge

São José do Inhacorá

São Lourenço do Sul

São Luiz Gonzaga

São Marcos

São Martinho

São Miguel das Missões

São Paulo das Missões

São Valentim

Sarandi

Senador Salgado Filho

Serafina Corrêa

Sertão

Severiano de Almeida

Tapejara

Taquaruçu do Sul

Tavares

Terra de Areia

Toropi

Três Passos

Tucunduva

Tupanciretã

Tuparendi

Venâncio Aires

Vespasiano Corrêa

Vicente Dutra

Victor Graeff

Vila Maria

Vista Alegre

Vista Alegre do Prata

Vitória das Missões

