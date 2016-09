Estado não registrou nenhum caso de doenças neurológicas associadas ao zika

Mesmo com o aumento do número de casos notificados de dengue no primeiro semestre de 2016, o Rio Grande do Sul não registrou nenhum caso de microcefalia ou de doenças neurológicas associadas ao zika vírus. Os dois casos de microcefalia relacionados à zika são de gestantes que adquiriram o vírus em viagens para fora do Estado.

A informação é do secretário da Saúde, João Gabbardo dos Reis, que atualizou, nesta sexta-feira (30), os dados epidemiológicos da dengue, febre chikungunya e zika vírus aos integrantes do Comitê Estadual Intersetorial de Combate ao Aedes aegypti.

Gabbardo enfatizou o trabalho e a parceria dos municípios, das entidades, da área médica e profissionais da saúde que possibilitaram resultados positivos no controle e combate ao mosquito, principal vetor das três doenças.

