Estado pode receber criminosos liberados da prisão pelo governo venezuelano

O alerta trazido ontem pelo jornalista Claudio Humberto, no seu Diário do Poder, causa preocupação: criminosos foram misturados aos venezuelanos que chegam ao Brasil. Com a decisão do governo de redistribuir os refugiados que ingressam no Brasil, o Rio Grande do Sul poderá ser premiado com criminosos liberados das cadeias venezuelanas sob a promessa de não voltarem ao seu país.​

Ficha Suja com documentos de Ficha Limpa

A saída encontrada pelos advogados do ex-presidente Lula, de apresentar certidões negativas criminais de São Paulo, omitindo assim a condenação por órgão colegiado, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, fez com que ele não fosse considerado oficialmente ficha suja. Até agora, no TSE, Lula já tem espetadas na sua conta 14 contestações, placar de ontem.

Livre aqui, condenado nos Estados Unidos

A Justiça americana conseguiu o que a Justiça brasileira não conseguiu: condenar o corrupto ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol José Maria Marin. Ontem, foi anunciada sua condenação em Nova York, nos Estados Unidos, a quatro anos de prisão por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude financeira e formação de organização criminosa. A Justiça americana considerou Marin culpado de crimes cometidos no período em que comandou a CBF (2012-2015).

Cassações nos púlpitos

Decisão que serve de alerta a candidatos ligados a igrejas: o deputado federal Franklin Roberto Souza (PP-MG) e o deputado estadual Márcio José Oliveira (PR-MG) tiveram seus mandatos cassados por participarem de um evento religioso da Igreja Mundial do Poder de Deus na véspera da eleição de 2014. O fato foi considerado crime eleitoral pelo TSE.

Eles estão chegando

O início do horário eleitoral na TV e no rádio começa na sexta que vem, 31, com o desfile de candidatos e – tomara – propostas.

Faxina nos postes

A CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) começou a fazer um pente-fino nas empresas que compartilham sua estrutura e postes para passar seus cabos (telefonia, TV a cabo ou fibra óptica). A empresa está fazendo um reordenamento dos cabos, garantindo maior segurança para quem trabalha nos postes – tanto por parte da CEEE como das demais prestadoras de serviço, usuárias regulares – e para a população, além de melhorar o impacto visual da cidade. Detalhe: ao todo, 76 empresas que têm contrato de uso dos postes da CEEE em Porto Alegre.

Nordeste recebeu mais indenizações do DPVAT

Um dado curioso: no período de maio a junho, a região Nordeste concentrou a maior parte das indenizações pagas pelo Seguro DPVAT (30%), embora sua frota seja a terceira maior do País (17% dos veículos), atrás das regiões Sudeste (49% da frota nacional) e Sul (20% da frota nacional), segundo dados do Denatran. A informação é da Seguradora Líder, que concentra os pagamentos de indenizações por acidentes de transito.

