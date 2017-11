Estado quita folha para 61 mil servidores nesta quinta-feira

O governo do Estado inicia, nesta quinta-feira (30), o pagamento da folha do mês de novembro quitando os salários para os servidores com rendimento líquido de até R$ 1.200, o que contempla integralmente um total de 61.139 vínculos do Poder Executivo. Para atender a este universo de funcionários (18% das matrículas), a Secretaria da Fazenda dispôs em caixa R$ 59,7 milhões.

Ao longo de novembro, a arrecadação líquida ficou em R$ 2,441 bilhões, enquanto que as despesas chegaram a R$ 3,581 bilhões (incluindo o valor de R$ 995 milhões da folha de outubro). Receitas extraordinárias previstas para este mês, como a antecipação dos créditos do Fomentar RS, acabaram não se confirmando, o que elevou a insuficiência financeira para R$ 1,140 bilhão no período.

O pagamento aos demais servidores está previsto para acontecer até 13 de dezembro, de acordo com o ingresso de receita. A parte líquida da folha de novembro ficou em R$ 1,188 bilhão (sem considerar as consignações – empréstimos bancários).

O Poder Executivo contempla 342.646 vínculos entre ativos, inativos e pensionistas. Pelo terceiro mês consecutivo, o pagamento dos salários segue uma orientação do governador José Ivo Sartori de pagar antes os que ganham menos.

13º salário

Também nesta quinta-feira (30) será creditada a última parcela (12ª etapa) do 13º salário de 2016 para todos os servidores (independente do vencimento líquido), o que representa o desencaixe de outros R$ 102 milhões.

Os funcionários vinculados às fundações recebem nesta quinta-feira (30) a metade do 13º salário de 2017, o que representa cerca de R$ 12 milhões. São cerca de 5.200 contratos regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O salário do mês para os celetistas representa R$ 25 milhões e está confirmado para a próxima segunda-feira (4 – segundo dia útil).

