Estado quita salário de julho do funcionalismo nesta sexta-feira

Os servidores do Poder Executivo do Estado terão seus salários de julho totalmente quitados nesta sexta-feira (30). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) pela Secretaria da Fazenda. O pagamento será possível graças à economia de despesas e a melhora das receitas nos últimos dias, de acordo com a Sefaz.

Com essa mudança, a folha de agosto começará a ser paga dia 10 de setembro. O Tesouro do Estado também deposita a oitava parcela do 13º salário de 2018 nesta sexta.

Folha de agosto

O sistema misto de pagamento, por grupos e parcelas, será mantido para a quitação dos contracheques de agosto. Os servidores que recebem líquido até R$ 1.100 terão os salários depositados no dia 10 de setembro. O próximo depósito será no dia 11 de setembro quitando a folha para quem recebe até líquido R$ 2.500 (54%).

Quem recebe acima de R$ 2.500 líquidos terá os salários quitados pelo sistema de parcelas. A primeira será depositada dia 13 de setembro no valor de R$ 1.500. O próximo pagamento será de R$ 1.000, dia 18 de setembro. Uma nova parcela será paga dia 10 de outubro no valor de R$ 2.500. O saldo dos salários, para a quitação total da folha, será depositado no dia 11 de outubro.

