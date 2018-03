Estado quita salários de até 5 mil reais nesta segunda-feira

Servidores com rendimento líquido entre R$ 3.000 e R$ 5.000 terão os salários de fevereiro quitados ainda nesta segunda-feira (12). A partir do ingresso de arrecadação do ICMS, o governo do Estado paga integralmente 280.519 vínculos do Poder Executivo.

Esse número representa 82% do funcionalismo com os vencimentos integralizados desde a virada do mês. Para atender a mais esse grupo de servidores (72.320 contratos), a Sefaz (Secretaria da Fazenda) precisou reunir um total de R$ 300,7 milhões.

Os valores estarão disponíveis na rede bancária no início da noite. Ainda na última sexta-feira (9), foram pagos os salários para os servidores com rendimento líquido entre R$ 1.750 e R$ 3.000, o que contemplou, no acumulado, 61% do funcionalismo.

Segue a previsão de quitar os salários para os 18% restantes dos servidores (61.200 vínculos) até esta terça-feira (13). Para complementar a parte líquida da folha serão necessários ainda R$ 539,1 milhões.

No mês passado, a Sefaz registrou uma receita líquida de R$ 2,521 bilhões, enquanto as despesas neste período somaram R$ 3,690 bilhões. A parte líquida da folha de fevereiro fechou em R$ 1,216 bilhão, sem considerar os valores das consignações. Ao todo, o Poder Executivo contempla 342 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.

Folha salarial de fevereiro – Servidores do Poder Executivo

Dia 28/2 – Até R$ 1.200 líquidos (54 mil matrículas) – R$ 55,5 milhões

Dia 28/2 – Segunda parcela do 13º salário de 2017 – R$ 118, 2 milhões

Dia 28/2 – Indenização pelo atraso/folha de janeiro – R$ 1,3 milhão

Dia 2/3 – Salário integral/servidores das Fundações – R$ 25 milhões

Dia 8/3 – Até R$ 1.750 líquidos (120 mil matrículas no acumulado) – R$ 105.4 milhões

Dia 9/3 – Até R$ 3 mil líquidos (208 mil matrículas no acumulado) – R$ 215,5 milhões

Dia 12/3 – Até R$ 5 mil líquidos (280 mil matrículas no acumulado) – R$ 300,7 milhões

