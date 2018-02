Estado quita salários dos servidores das fundações nesta segunda-feira

Os servidores vinculados às fundações e às autarquias do Estado estão com seus salários de janeiro depositados desde a manhã desta segunda-feira (5). São cerca de 5,4 mil contratos regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que recebem seus vencimentos sempre no segundo dia útil do mês. Para quitar a folha dos celetistas, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) dispôs de um montante de R$ 25 milhões.

Os demais servidores vinculados ao Poder Executivo, com rendimento líquido de até R$ 2.700, entre os 342 mil vínculos de ativos, inativos e pensionistas, tiveram seus salários quitados na quarta-feira (31). Isso representou R$ 329,3 milhões, contemplando 55,3% do funcionalismo. Na mesma data, houve o repasse relacionado à indenização pelo atraso no pagamento dos salários do mês de dezembro e ao pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2017 para todos os servidores, já com as correções.

A folha líquida de janeiro ficou em R$ 1,253 bilhão, sem considerar as consignações bancárias. A Sefaz segue monitorando o ingresso de receita para definir os próximos pagamentos e a previsão para quitação total da folha é até o próximo dia 16.

