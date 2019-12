Rio Grande do Sul Estado realiza concorrência para vender aeronaves fora de uso da Brigada Militar

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Aeronaves da frota da Brigada Militar estarão à venda nesta semana. Foto: Divulgação/Seplag Aeronaves da frota da Brigada Militar estarão à venda nesta semana. (Foto: Divulgação/Seplag) Foto: Divulgação/Seplag

Fora de operações de policiamento, duas aeronaves da frota da Brigada Militar estarão à venda nesta semana. Por meio da concorrência marcada para terça-feira (10), às 15h, os interessados poderão arrematar dois helicópteros que, somados, têm avaliação inicial de R$ 2,3 milhões.

As duas unidades foram oferecidas em alienação realizada em junho deste ano, quando houve a venda de seis aviões de menor porte, com arrecadação de R$ 555 mil. Os recursos serão destinados ao Fesp (Fundo Especial da Segurança Pública) e reinvestidos na própria BM.

Conforme edital publicado pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações), órgão vinculado à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), um dos modelos está avaliado em R$ 2.073.664. É o helicóptero Bell 230.

A outra aeronave (helicóptero 269C-1 1998 Schweizer), está com um preço inicial fixado em R$ 248.200.

Interessados podem conferir a situação dos bens agendando uma visita no hangar do Batalhão de Aviação da BM, no aeroporto Salgado Filho.

Concorrências desta natureza costumam atrair um bom número de interessados, inclusive empresas de táxi-aéreo e de serviços agrícolas de outros Estados. As propostas serão recebidas na Sala de Abertura da Celic, na avenida Borges de Medeiros, 1.501 – 2º andar (Centro Administrativo do Estado), bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

