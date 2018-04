O governo do Rio Grande do Sul repassa, nesta quarta-feira (4), armamento e viaturas à Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) – aquisições que representam um investimento no valor de 1,9 milhões de reais. O ato oficial será realizado na SSP (Secretaria da Segurança Pública), às 10h30min, e terá a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário Cezar Schirmer.

Deixe seu comentário: