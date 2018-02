Estado tem Campeonato estudantil

O Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul 2018 está com inscrições abertas. Para as modalidades coletivas, os interessados devem encaminhar seu registro até 20 de março, enquanto as individuais podem enviar seus dados até 9 de abril. As entidades de ensino devem preencher todos os formulários eletrônicos disponíveis na página oficial do evento (http://www.sedactel.rs.gov.br/cergs-2018).

