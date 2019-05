EUA apoiam entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Os Estados Unidos manifestaram apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (23), em reunião do órgão, em Paris. Entre os benefícios de integrar a OCDE é a facilitação em atrair investimentos. O Brasil se destaca na disputa, com essa declaração norte-americana, porém, ainda concorre com Argentina, Bulgária, Croácia, Hungria e Romênia.

Em suas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o apoio do país de Donald Trump é “fruto da confiança no novo Brasil”. Além disso, Bolsonaro afirmou que tem suporte de outras nações. “Atualmente, todos os 36 membros da OCDE apoiam a nossa entrada”, escreveu o presidente.

Na reunião ministerial da OCDE que ocorre hoje em Paris, os EUA reafirmaram seu apoio ao ingresso do Brasil na organização. Atualmente, todos os 36 membros da OCDE apoiam a nossa entrada, fruto da confiança no novo Brasil que estamos construindo, mais livre, aberto e justo. 👍 pic.twitter.com/XJYq7M62A5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 23, 2019

O Brasil já adotou aproximadamentede 30% dos instrumentos exigidos pela OCDE, porém ainda depende da aprovação de 23 países europeus e oito fora da Europa, além do respaldo norte-americano, que já possui. Habitualmente, leva de dois a três anos para que uma nação ingresse do órgão, pois precisa se adaptar às leis e normas internas. Na França, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo destacou a manifestação positiva dos Estados Unidos como a “principal peça que faltava para que nós possamos, no mais breve prazo, começarmos o processo de adesão à OCDE”.