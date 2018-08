Estados Unidos enviarão navio-hospital à Colômbia para atender venezuelanos

Os Estados Unidos acertaram o envio de um navio-hospital à Colômbia para ajudar as autoridades do país a amenizar a crise provocada pelo grande número de venezuelanos que cruzaram a fronteira. O envio foi acertado durante a visita do secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, a Bogotá, onde ele foi recebido pelo novo presidente da Colômbia, Iván Duque.

“É uma missão absolutamente humanitária. Não vamos enviar soldados, vamos enviar médicos”, afirmou Mattis, já no avião oficial do governo americano para voltar a Washington. Apesar de vários detalhes sobre o acordo ainda não estarem definidos, o chefe do Pentágono garantiu a realização da missão.

Mattis contou que o governo colombiano ficou “entusiasmado” com a proposta. Além de concordarem com o envio, eles teriam contribuído com ideias sobre como levar os venezuelanos ao navio americano.

Mais de 1 milhão de venezuelanos já cruzaram a fronteira do país com a Colômbia

Segundo fontes diplomáticas americanas, mais de 1 milhão de venezuelanos já cruzaram a fronteira do país com a Colômbia, mas nem todos contam com status de refugiados. “Conversamos com as autoridades colombianas. É impossível receber 1 milhão de pessoas e não afetar o resto”, disse Mattis. O secretário de Defesa também afirmou que a medida representa um esforço para tentar reduzir o “custo humano” cobrado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para permanecer no poder.

Questionado sobre uma possível reação de Maduro, Mattis destacou que o navio americano não ficará águas venezuelanas e que “se Maduro quer saber o culpado pelos problemas venezuelanos, basta olhar no espelho”. As declarações de Mattis ocorreram horas depois de ele ter sido recebido por Duque na sede do governo colombiano. “Produtiva reunião com o secretário de Defesa dos EUA. Dialogamos sobre temas relacionados com a segurança do hemisfério e sobre o fortalecimento das nossas relações bilaterais”, escreveu o presidente colombiano no Twitter.

Visita

Nos últimos dias, Mattis tinha destacado a importância do encontro com Duque já que esta era a primeira reunião entre um representante do alto escalão do governo americano desde que o novo presidente da Colômbia assumiu o poder no início de agosto. A visita representou o ponto final da primeira viagem de Mattis à América do Sul. Antes da Colômbia, o secretário de Defesa passou por Brasil, Argentina e Chile.

Esta é a sexta vez que os EUA enviam um navio-hospital para a região desde 2007. Em todas as demais vezes, contudo, isso ocorreu por problemas naturais ou em parcerias com governos locais. O Pentágono não informou o prazo que o navio ficará na América do Sul e nem o custo desta operação.

O navio USNS Comfort tem 272 metros de comprimento e uma série de equipamentos médicos, como laboratórios avançados e farmácias, e até uma planta para produzir oxigênio. Ele é considerado um dos mais modernos de seu segmento.

