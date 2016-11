Estados Unidos têm duas mortes na Black Friday

Como acontece todo ano, a Black Friday americana de 2016 também registrou casos de violência. No estacionamento de um Walmart em Reno, no estado de Nevada, um homem morreu baleado. A informação inicial da imprensa local é de que uma briga teria começado por causa da vaga, mas a polícia investiga se havia alguma motivação anterior.

Aparentemente, segundo as autoridades, o caso não tem relação com compras em si. O crime ocorreu no começo da noite desta quinta-feira (25), feriado do Dia de Ação de Graças, poucos minutos depois de a loja começar sua promoção de Black Friday.

Em Nova Jersey, à 1h da madrugada desta sexta-feira (25) um carro ficou cravado de balas e duas pessoas acabaram baleadas na frente de uma loja Macy’s. Um dos baleados, de 21 anos, morreu. “É triste. Tenho vindo aqui com minhas filhas há uns dez anos, só pela diversão de sair, uma noite com as meninas para aproveitar umas ofertas, mas está ficando assustador”, lamentou uma cliente do shopping entrevistada pela rede CBS. (AG)

