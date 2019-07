Estados Unidos vence Holanda por 2 a 0 e sai campeão da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina chegou ao fim neste domingo (7) com o confronto entre as seleções estadunidense e holandesa em Lyon, na França. Na partida, as norte-americanas se saíram melhor e levaram o quarto título para casa, com uma vitória de 2 a 0.

No início do jogo, a Holanda fechou a defesa e deu trabalho para as estadunidenses. Além disso, a goleira Van Veenendaal fechou o gol em todas oportunidades do time adversário. Mas no segundo tempo, as estreantes em finais não conseguiram mais segurar o time tricampeão – aos 16 minutos da etapa complementar, a capitã estadunidense, Megan Rapinoe, abriu o placar com um gol de pênalti marcado pelo VAR. Em menos de dez minutos, aos 23, Rose Lavelle fez o segundo. Assim, as holandesas tiveram que investir mais no ataque e, por consequência, enfraqueceram o campo de defesa. O terceiro gol só não saiu por causa da atuação exemplar de Van Veenendaal. Com o resultados, as americanas sagraram-se tetracampeãs da Copa do Mundo Feminina e a Holanda ficou em segundo lugar, tendo a melhor participação da história na competição.

