Estaleiro de Rio Grande vai demitir mais de 3,2 mil trabalhadores

O Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande informou, na manhã desta segunda-feira (12), durante assembleia da categoria, que a Ecovix (empresa que administra o Estaleiro Rio Grande), irá demitir cerca de 3,2 mil pessoas até o próximo dia 19. O motivo seriam as dívidas, que chegam a R$ 6 bilhões.

A empresa negociava com a Petrobras pagamentos e a continuidade de contrato para construção de mais três cascos de plataformas no Rio Grande do Sul. Como não houve acordo, as demissões foram confirmadas. A empresa foi contratada pela Petrobras para fazer os cascos de oito plataformas.

Apenas 200 trabalhadores seguirão atuando na manutenção da estrutura do estaleiro. Outros 300 continuam porque estão afastados. Todos os trabalhadores demitidos terão plano de saúde e ticket refeição por quatro meses – tempo que pode levar o processo de recuperação judicial.

