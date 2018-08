Estande da cerveja Bellavista reúne aproximadamente 9 mil pessoas durante a Expoagas 2018

Com um estande fazendo a releitura da primeira fábrica de Arroio do Meio, a Fruki lançou oficialmente a sua linha de cervejas especiais, a Bellavista, durante a 37ª edição da Convenção Gaúcha de Supermercados, a Expoagas 2018. Aproximadamente 9 mil pessoas, entre executivos, clientes, imprensa e visitantes, passaram pelo local e puderam experimentar em primeira mão os cinco rótulos da bebida: Premium Lagar, American IPA, Blond Ale, Witbier e Weiss, além de participarem de harmonizações com comidas. Ao todo, durante os três dias de evento, foram consumidos cerca de 3 mil litros de cerveja.

Retomar a produção de cerveja era o maior sonho de Nelson Eggers – atual presidente da empresa e neto de Emílio Kirst, fundador. O executivo carregava este desejo há mais de 50 anos e agora vê ele uma realidade. “Sem dúvidas é um marco para a nossa empresa, um momento de grande emoção. Poder resgatar este legado e compartilhar com todos mais um capítulo da nossa história”, frisou emocionado o presidente.

A Bellavista traz uma marca jovem, moderna e contemporânea e veio com o propósito de ser uma cerveja de personalidade para acompanhar momentos reais. A bebida já pode ser encontrada em diversos mercados do RS. A produção será terceirizada inicialmente, já que a fabricação própria só deve ocorrer quando for inaugurada a nova fábrica da Fruki, em Pavarema, no Vale do Taquari.

