Estão abertas as inscrições para o CEUE Pré-Vestibular

O CEUE Pré-Vestibular está com as inscrições abertas para o processo seletivo 2018/1 até o dia 5 de fevereiro. São oferecidas 240 vagas no total, sendo 120 no turno da tarde e 120 no turno da noite. A prova ocorrerá no dia 17 de fevereiro, das 14h às 17h30min, no Prédio Engenharia Nova (avenida Osvaldo Aranha, 99, em Porto Alegre).

A inscrição pode ser feita via internet ou presencialmente na sede do CEUE (Praça Argentina, 9, no Centro da Capital), de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, e tem o custo de R$ 25,00 ou R$ 20,00 mais um quilo de alimento não perecível. Todas as informações sobre o processo seletivo e o curso estão no edital, que pode ser acessado no site do CEUE Pré-Vestibular: https://ceuepv.wixsite.com/ceuepv/processo-seletivo.

Criado em 1955 e administrado pelos alunos de engenharia da UFRGS, o CEUE Pré-Vestibular oferece uma preparação completa para o Enem e para o concurso vestibular da UFRGS, abrangendo todas as disciplinas exigidas nessas provas, independente do curso pretendido.

As aulas iniciam no dia 12 de março, se estendendo até janeiro de 2019, e acontecem dentro do Campus Centro da UFRGS, nos turnos da tarde e da noite e são ministradas por uma equipe de professores altamente qualificados.

A mensalidade é de R$ 65, valor que cobre todo o material didático e financia projetos extracurriculares. Serão concedidas bolsas aos alunos que comprovarem situação de sensibilidade socioeconômica, devendo o candidato demonstrar interesse no momento da inscrição. A novidade para este ano é que das 240 vagas oferecidas, 30% (72 vagas) se destinam à alunos oriundos de escola pública. Outras informações pelo telefone (51) 3308-3344.

