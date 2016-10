Estão abertas as inscrições para o vestibular 2017 da Ufrgs

A Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) abriu nesta quinta-feira (20) as inscrições para o vestibular 2017. Os candidatos podem se inscrever no site da universidade até as 23h59min do dia 3 de novembro. A seleção oferece 4.017 vagas em 91 cursos de graduação.

As provas serão aplicadas nos dias 8, 9, 10 e 11 de janeiro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Tramandaí e Imbé. O valor da inscrição é de R$ 120. A Comissão Permanente de Seleção disponibiliza computadores para os candidatos realizarem sua inscrição, via internet, na rua Ramiro Barcelos, 2.574, em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

