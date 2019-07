Estão abertas até sexta-feira as inscrições para o FIES

Os candidatos que foram pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira (12). Para confirmar a vaga, o interessado deve apresentar informações com nome do fiador, caso precise e também o percentual que deseja ser financiado. A inscrição deve ser realizada no site do Fies.

A lista dos estudantes pré-selecionados foi divulgada na última terça-feira (09), e está disponível no site do programa. Se os discentes perderem o prazo para realizar o registro, as vagas vão estar disponíveis na lista de espera para todos que não conseguiram o financiamento na primeira etapa do processo. Essa lista acontece para que todas as vagas sejam ocupadas e os estudantes possam seguir adiante com os estudos. Esse primeiro período ocorre entre os dias 15 de julho e 23 de agosto.

O Fies é um programa de financiamento que não tem juros e é destinado a pessoas que desejam estudar e não possuem renda suficiente. Os interessados não podem ter renda familiar mensal superior a três salários mínimos por pessoa.

Para a segunda fase do ano, vão ser oferecidas 46,6 mil vagas em 1.756 instituições de ensino privadas em todo o território brasileiro. Para concorrer ao programa, o candidato deve ter realizado uma das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e ter atingido média igual ou mais do que 450 pontos e não ter tirado zero na redação.

