Estão abertas inscrições para o curso de Teatro do Oprimido em Guaíba

O grupo Comparsaria das Façanhas celebra os dez anos de um projeto que oferece curso de teatro para atores e não atores a partir dos 16 anos: o Projeto Teatro de Fato – Curso de Teatro do Oprimido. As inscrições para a atividade vão até o dia 24 de julho e são gratuitas.

A turma iniciará no dia 27 de julho, com aulas aos sábados. As atividades, que acontecem no Centro Cultural de Guaíba (Rua Cel, Serafim Silva, 123- Centro), são ministradas por Araxane Jardim, Déia Alencar e Jaqueline Lepsen. Serão realizados exercícios e jogos dramáticos do Teatro do Oprimido; Técnica de Estética do Oprimido (roteiro, pesquisa de sonoplastia para encenação, confecção de figurinos e cenário); Criação de cena para Teatro Fórum; Mostra cênica com duas apresentações (uma em Porto alegre e uma em Guaíba); Emissão de certificados para participantes que tiverem frequência igual ou superior à 80%.

Os interessados devem solicitar a ficha de inscrição através do e-mail: cursoteatrodefato@gmail.com.

Método

O Teatro do Oprimido é um método teatral formado por diversas técnicas que resultam em um modelo diferenciado de prática cênico-pedagógica, visando a mobilização do público. A metodologia foi criada pelo diretor, dramaturgo e teatrólogo brasileiro Augusto Boal durante a década de 1970.

Serviço

Teatro de Fato – Curso de teatro do Oprimido

Incrições: Até 24 de Julho

Classificação: 16 anos

Período: 27 de julho a 24 de novembro – Sábados à tarde

Local: Centro Cultural de Guaíba (Rua Cel, Serafim Silva, 123- Centro)

Deixe seu comentário: