Estátua do deus Netuno completamente nu é censurada pelo Facebook

Desde a Antiguidade não havia problema. Em 2017, para o Facebook, há.

Uma foto postada no Facebook por uma escritora e historiadora da arte foi censurada pelos administradores da rede social. Tudo porque na imagem está uma estátua representando o deus Netuno nu (um costume artístico e histórico, diga-se de passagem).

A estátua do deus grego do mar está na Piazza del Nettuno, praça tradicional em Bolonha (Itália), e é atração para muitos turistas que passam por ela, contou o jornal “Il Resto del Carlino”.

Elisa Barbari ficou indignada com a decisão do Facebook. Ela contou ter recebido uma explicação oficial:

“O uso da imagem não foi aprovada porque ela viola as regras do Facebook. Ela apresenta conteúdo que é explicitamente sexual e mostra um grau elevado do corpo, concentrando-se desnecessariamente em certas partes do corpo”.

Em protesto contra a censura, Elisa postou outra foto de Netuno, de um ângulo diferente, sem nudez frontal. Por enquanto, a imagem resiste no ar.

