Este domingo é o último dia para aproveitar a Feira do Livro de Porto Alegre

Às 20h deste domingo, o tradicional “Cortejo de Encerramento” colocará um ponto final na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, após . Segundo a CRL (Câmara Rio-Grandense do Livro), organizadora do evento que, nesta edição, movimentou a Praça da Alfândega (Centro Histórico) com 17 dias de atrações culturais e, é claro, muitas vendas.

O roteiro começa pela Travessa Sepúlveda (entre o Margs e o Memorial do Rio Grande do Sul), com a escritora infantil Marô Barbieri tocando a sineta para conduzir livreiros, autoridades, representantes de entidades e população em geral, acompanhados de banda musical, pelos corredores e demais espaços, até o Pavilhão de Autógrafos. Também está prevista a distribuição de rosas.

Aberta oficialmente no dia 1º de novembro, a Feira manteve a sua proposta de estimular o comércio de publicações e produtos associados, em meio a atividades para praticamente todos os gostos: oficinas, palestras, seminários, bate-papos, sessões de autógrafos, apresentações teatrais e outros atrativos. Tudo isso com entrada gratuita e a presença de milhares de leitores e estudantes, além de autores locais, nacionais e estrangeiros.

Último dia

Apesar do clima de despedida, a agenda da Feira para este domingo será bastante movimentada, já a partir das 9h. Em destaque, seminários, sessões de autógrafos, debates, exposição e apresentações artísticas. A programação completa pode ser conferida no site www.feiradolivro-poa.com.br.

Livro coletivo

Um dos destaques da 65ª Feira do Livro foi o projeto “Conte um Conto, Aumente um Ponto”, criado em parceria pelas secretarias municipais de Cultura e da Comunicação de Porto Alegre. A proposta é que os visitantes do evento dessem continuidade, até esse sábado, a histórias iniciadas por dez escritores convidados, resultando em um texto que será publicado digitalmente após o encerramento do evento.

“Ao misturar anônimos e profissionais da literatura, a iniciativa apostou na aproximação entre público e autores para a criação-conjunta de histórias extraordinárias”, ressaltou a prefeitura. “As melhores estórias são as que escrevemos juntos.” O titular da Cultura municipal, Luciano Alabarse, destacou a interação entre escritores e o público:

“Isso é alma da Feira do Livro, que proporciona a conexão entre o criador e o leitor. Essa atividade que estamos trazendo vai transformar os papéis: o leitor vai virar escritor e terá a chance de participar da construção de uma linda história”.

Os contos foram iniciados pelos escritores Marô Barbieri (patrona desta edição da Feira), Cíntia Moscovich, Ana Mottin, Jane Tutikian, Roberta Flores Pedroso, Alcy Cheuiche, Juremir Machado da Silva, David Coimbra; José Francisco Botelho e Tabajara Ruas.

(Marcello Campos)