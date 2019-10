Este sábado, Dia de Finados, terá um significado especialmente triste para as mais de mil famílias que neste ano perderam entes queridos em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul

Para 1.049 famílias, o feriado deste sábado, Dia de Finados, terá um significado especialmente triste: elas perderam entes queridos em acidentes de trânsito ocorridos neste ano no Rio Grande do Sul. E é para evitar que essas situações se repitam – ou pelo menos ocorram em menor número, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), BM (Brigada Militar), Polícia Civil e Detran (Departamento Estadual de Trânsito) estão mobilizados para mais uma edição do programa “Viagem Segura”.

A iniciativa se estende por três dias, desde as primeiras horas desta sexta-feira até o final de domingo, com uma intensiva na fiscalização e nas ações educativas. São parceiros da “força-tarefa” outros órgãos e entidades, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Cetran (Conselho Estadual de Trânsito), Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

Uma análise dos acidentes fatais ocorridos nos feriados de Finados do período de 2007 a 2018 aponta que a média de mortes foi de 5,9 por dia, o que corresponde a dizer que, aproximadamente, a cada quatro horas e quatro minutos, uma pessoa perde a vida no trânsito. Somente no ano passado, em quatro dias foram registrados 21 casos fatais, que resultaram em 24 óbitos – os dados incluem o acompanhamento das vítimas em um prazo de até 30 dias após a ocorrência.

“No final de semana de homenagear quem já se foi, queremos que todos voltem para casa em segurança. Para isso, convocamos mais uma vez a sociedade gaúcha a se envolver no Movimento Empatia no Trânsito e ser um fiscal da vida. Não arrisque sua vida ou de outras pessoas na estrada ou na cidade. Vamos nos colocar no lugar do outro para que só tenhamos boas lembranças deste feriado”, afirma Diza Gonzaga, diretora institucional do Detran-RS.

Nos últimos 12 anos, 242 vidas foram perdidas no contexto do trânsito, apenas nos períodos de Finados. A análise da data revela um pico de acidentalidade fatal em 2010, quando morreram 41 pessoas em cinco dias. A menor média histórica foi em 2016, com três mortes em um dia.

Mídia

Estarão no rádio e nas redes sociais do Detran-RS as peças publicitárias da campanha “A escolha é sua”, que aborda dois dos comportamentos de risco mais frequentes e nocivos observados na estrada: o excesso de velocidade e a falta de uso do cinto-de-segurança. A proposta é mostrar ao condutor que, além das leis de trânsito, há as leis da física, que, quando desrespeitadas, podem gerar graves consequências.

Já a campanha “Movimento Empatia no Trânsito” mostra cenas como um motociclista que sinaliza para a passagem de um cachorro, carros que param para uma pedestre atravessar, a jovem que ajuda uma senhora a carregar a sacola para cruzar a rua, o motociclista que ajuda um motorista a empurrar o carro, o caminhão que desvia da poça para não molhar o pedestre ou o motorista da van que muda de pista para dar mais segurança ao ciclista.

Ao todo, seis vídeos podem ser conferidos no site de vídeos www.youtube.com. A base são cenas flagradas por câmeras de segurança e que agora circulam nas redes sociais, mostrando que o trânsito pode deixar marcas boas quando há empatia. “A ideia é surpreender o espectador, que espera por cenas fortes de acidentes, mas encontra cenas de empatia, que só dependem de nós para acontecer”, salienta Diza Gonzaga.

(Marcello Campos)