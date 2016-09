Estelionatários se fazem passar por servidores do INSS para aplicar golpes

No momento em que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a convocar por carta quem recebe auxílio-doença há mais de dois anos para fazer revisão de perícia médica, os segurados devem ficar atentos à ação de estelionatários que se fazem passar por servidores da Previdência com intenção de aplicar algum tipo de golpe. A Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda, tem registrado denúncias de ação de fraudadores que tentam extorquir os segurados via telefone.

Muitos beneficiários reclamaram que receberam ligações de desconhecidos que dizem ser do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social). No contato, é solicitado que os segurados informem dados pessoais e façam depósito de valores em conta bancária para liberação de revisões de benefícios concedidos, por exemplo, à época do governo Collor e que teriam direito de receber retroativos.

A secretaria alerta também que há fraudadores que enviam uma correspondência de“Auditoria Geral Previdenciária”, que estaria convocando para uma “Chamada para Resgate”.

