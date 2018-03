O Diário Oficial do Estado desta terça-feira publicou a homologação da Situação de Emergência de Camaquã, Herval e Piratini. Os municípios enfrentam adversidades meteorológicas (estiagem). Com a homologação, os municípios passam a ter acesso a uma série de benefícios relativos à ajuda humanitária – o que auxilia no processo de reestruturação após ocorrências meteorológicas adversas.

