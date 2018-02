De acordo com prognóstico elaborado pela Sema (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), os próximos dias poderão ter baixos volumes acumulados de chuva na Região Sul do Rio Grande do Sul, que vem sendo castigada pela estiagem desde o início do mês de janeiro. Como consequência da falta de chuva, alguns municípios decretaram Situação de Emergência.

Deixe seu comentário: