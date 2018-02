Estilo de Luciano Huck é PSDB, diz ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse na tarde de quinta (7) que o apresentador Luciano Huck tem o estilo de seu partido, o PSDB. “Ele sempre foi muito próximo ao PSDB, o estilo dele é peessedebista. É um bom cara”, afirmou.

FHC comentou, entretanto, que nunca conversou com o apresentador sobre filiação ao partido. “Não sei se seria político. Não sei se vale a pena para ele”, considerou. Nos últimos dias, FHC tem feito declarações em apoio a uma eventual candidatura de Huck à Presidência da República, o que irritou os políticos tucanos. Em entrevista à Rádio Jovem Pan na terça (6), disse que seria bom para o país se Huck fosse candidato.

À reportagem o ex-presidente fez afirmação no mesmo sentido. “Se ele for [candidato], é bom. Areja, põe em xeque os partidos, que precisam ser postos em xeque.” Negou, entretanto, que tenha intenção de lançá-lo na corrida presidencial. “Não tenho nenhum poder para isso”, disse.

O ex-presidente também reforçou que apoiará o nome de seu partido na disputa. “Meu candidato é Geraldo Alckmin”. Huck, de acordo com apuração do jornal “Folha de S.Paulo”, irá anunciar se aceita concorrer à Presidência depois do Carnaval. PPS e DEM já mantêm conversas com ele para uma possível filiação. Na pesquisa Datafolha divulgada em janeiro, ele aparece com 8% das intenções de voto, empatado com Alckmin.

Em novembro do ano passado, em artigo publicado na Folha, o apresentador disse que não seria candidato à Presidência. No entanto, sua participação no programa “Domingão do Faustão” (TV Globo), no começo do ano, no qual falou sobre política ao lado da mulher, a também apresentadora da Globo Angélica, reacendeu as especulações sobre sua candidatura.

