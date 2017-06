A presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Solange Beatriz, estima que cerca de 30% dos gastos em saúde privada no Brasil são desperdícios. Segundo a entidade, as despesas assistenciais dos planos médico-hospitalares subiram mais que as receitas das operadoras, com expansão dos procedimentos e um número menor de consumidores, tanto em 2016 como em 2015.

