Estimativa de superávit aumenta na balança comercial brasileira

A estimativa da Associação do Comércio Exterior do Brasil (AEB) para a balança comercial brasileira em 2019 foi alterada em relação à estimativa feita em dezembro de 2018. O superávit subiu de US$ 32,7 bilhões para US$ 52,2 bilhões na nova projeção, resultado 10,9% mais baixo do que os valores do ano anterior.

As exportações também subiram, de US$ 209,1 bilhões para US$ 223,7 bilhões, em contraponto às importações, que recuaram de US$ 186,3 bilhões para US$ 171,5 bilhões, se comparados ao ano anterior.

Entre os principais fatores que provocaram essas oscilações estão a guerra comercial entre China e Estados Unidos; a crise nuclear do Irã contra EUA; a peste suína na China; o rompimento da barragem de Brumadinho; e a reversão das projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

A aprovação da reforma da Previdência e da reforma tributária podem ser importantes para mudar a perspectiva econômica brasileira, mas seus efeitos só serão sentidos mais adiante, de acordo com o presidente da AEB, José Augusto de Castro.

