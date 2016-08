Estocadas inúteis

Seria demais pedir que o plenário estivesse cheio num sábado à tarde e em época de campanha eleitoral. Mesmo que o motivo seja o futuro da Presidência da República. Com exceção de poucos parlamentares, a grande maioria está com os votos definidos.

Os depoimentos das últimas testemunhas da defesa da presidente afastada Dilma Rousseff serviram para cumprir o carnê. Praticaram a esgrima com a certeza de que não atingiriam nenhum dos adversários.

FISCALIZAÇÃO ÁGIL

Dentro de uma semana, estará à disposição da população no Rio Grande do Sul o aplicativo Pardal. O sistema permite o envio de denúncias via smartphones android e web para denunciar propaganda irregular e outros crimes eleitorais. Dará trabalho aos partidos e candidatos que precisarão fazer a defesa.

No Mato Grosso, funciona desde 2014, tendo o aplicativo sido baixado em 2 mil e 500 aparelhos de celular.

COMEÇO SUAVE

No segundo dia da propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV, um dos candidatos ainda não apareceu. Por enquanto, não usam nem o florete. Quando entrar na reta final da campanha, passarão à bodurna.

SEM PROPAGANDA

Os partidos queriam que a TV Ulbra abrisse espaços para a propaganda eleitoral dos candidatos à Prefeitura de Canoas. A Justiça Eleitoral negou, alegando que a concessão da emissora foi dada tendo como sede Porto Alegre.

MUDANÇA ESPERADA

Está em tramitação na Câmara dos Deputados Proposta de Emenda à Constituição, prevendo mudança na composição dos Tribunais de Contas e estabelecendo o fim das indicações políticas. Uma vez aprovada, o Pleno terá um eleito entre os auditores de controle externo concursados há pelo menos dez anos; um escolhido entre os membros vitalícios do Ministério Público de Contas; um indicado, alternadamente, pelos conselhos profissionais de Direito, Administração, Contabilidade e Economia; e quatro entre os auditores substitutos de conselheiros vitalícios.

Atualmente, nos Tribunais de Contas dos Estados, a nomeação cabe aos governadores, que costumam premiar aliados políticos.

SENTIDO DO VOTO

A escritora Rachel de Queiroz publicou em sua página semanal da revista O Cruzeiro, a 11 de janeiro de 1947, comentário ainda atual:

“Pelo voto não se serve a um amigo, não se combate um inimigo, não se presta ato de obediência a um chefe, não se satisfaz uma simpatia. Pelo voto a gente escolhe, de maneira definitiva e irrecorrível, o indivíduo ou grupo de indivíduos que nos vão governar por determinado prazo de tempo”.

RÁPIDAS

* Previsão do tempo para o começo da semana na área do Senado: continuar chovendo no molhado.

* Concorrerão à Prefeitura de Cidreira os candidatos Alex Contini (PP); Aline Sessim (PSD) e Milton Bueno (PMDB).

* Ângela Amin concorrerá à Prefeitura de Florianópolis entre outros seis candidatos. Já exerceu o cargo de 1996 a 2004.

* Há comitês eleitorais que vão até um certo ponto. Por exemplo, o ponto de interrogação.

