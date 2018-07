O estoque geral de crédito no País cresceu 0,7% em junho sobre maio, a 3,130 trilhões de reais, com destaque para o aumento do apetite das empresas por financiamentos, movimento que teimava acontecer em meio à ainda lenta retomada da economia. O avanço no estoque de crédito das pessoas jurídicas foi de 1,2% sobre maio, segundo o Banco Central

