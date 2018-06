“Estou bonito, hein? Essa gravata é da conquista das Olimpíadas”, disse Lula antes de prestar depoimento como testemunha do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral

Minutos antes de prestar depoimento como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB), na manhã desta terça-feira (05), na sede da PF (Polícia Federal) em Curitiba (PR), por videoconferência, o ex-presidente Lula procurou demonstrar bom humor. “Estou bonito, hein? Essa gravata é da conquista das Olimpíadas”, disse ele, ao se ver no vídeo.

O petista está preso na Superintendência da PF há quase dois meses em decorrência da condenação na ação penal do caso do triplex em Guarujá (SP). Lula depôs como testemunha de defesa de Cabral na ação penal que apura suposto pagamento de propina a membros do COI (Comitê Olímpico Internacional) para a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016.

Inicialmente estava previsto o deslocamento do petista para a Justiça Federal do Paraná. Mas, atendendo a pedido da defesa de Lula e do Ministério Público Federal, o local do depoimento por videoconferência ao juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, foi alterado. Bretas arriscou uma brincadeira antes do depoimento: “Não fala mal de mim que estou ouvindo, hein?”. Lula respondeu: “Eu sei. Estou com microfone aqui na frente”.

Cabral pôde falar rapidamente com Lula e prestou condolências pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, em fevereiro do ano passado. “Estava preso quando dona Marisa faleceu. Presidente, meu abraço ao senhor e meus sentimentos pelo falecimento de Dona Marisa. Um abraço meu, da Adriana e dos meus filhos”, disse. Cabral está preso desde novembro de 2016. “Obrigado, Sérgio”, respondeu o petista.

Lula, assim como Cabral, esteve em Copenhague (Dinamarca) em outubro de 2009 para conversar com eleitores do COI sobre a cidade. De acordo com a acusação do Ministério Público Federal, o senegalês Lamine Diack recebeu US$ 2 milhões dias antes da escolha para votar na cidade brasileira. Há a suspeita de que outro integrante do COI também tenha recebido valores.

Campanha

Caso Lula deixasse a sede da PF para prestar depoimento na Justiça Federal do Paraná, seria necessário mobilizar agentes policiais e organizar um esquema específico de segurança. Na sexta-feira (08), o PT lança oficialmente a candidatura de Lula à Presidência, em Contagem (MG) – sem a presença do ex-presidente, claro.

O partido tentará gravar um vídeo com mensagem do ex-presidente na prisão e deve reiterar o pedido para que governadores e prefeitos compareçam ao ato de lançamento da candidatura. Dentro do PT, alguns grupos acreditam que é melhor abandonar a campanha de Lula e lançar um segundo nome que não será barrado pela Justiça Eleitoral.

A candidata do PSOL ao Planalto, Manuela d’Ávila, afirmou que abriria mão da sua candidatura se PT, PDT e PSOL se unissem em uma chapa de esquerda. Isso, claro, pressupõe encerrar desde já o plano petista de insistir na candidatura de Lula.

Tal decisão, porém, tira da defesa de Lula um trunfo: o discurso de perseguição política. O plano, portanto, segue sendo acumular recursos para que ele seja o nome da legenda até o último minuto no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

