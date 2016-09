“Estou muito triste”, diz Brad Pitt sobre divórcio

Brad Pitt divulgou um comunicado para a revista “People”, nesta terça-feira (20), após ele e Angelina Jolie tornarem pública a separação depois de 12 anos juntos. “Estou muito triste com isso, mas o que mais importa agora é o bem-estar de nossos filhos”, disse o ator, pai de seis crianças com Angelina. “Peço para a imprensa para dar-lhes o espaço que merecem durante este tempo difícil”.

Angelina e Pitt confirmaram a separação nesta terça-feira. O site “TMZ” informa que a atriz alegou “diferenças irreconciliáveis”. O representante legal da atriz confirmou a informação para o jornal “Telegraph”. “A decisão foi tomada para a saúde da família. Ela não vai fazer comentários e a família pede privacidade nesse momento”, disse Robert Offer em um comunicado.

De acordo com fontes do “TMZ”, Angelina ficou irritada com o uso de erva e de álcool que Brad faria uso e poderia se tornar perigoso para as crianças. Ainda segundo o site, ela pediu a guarda dos seis filhos Maddox, 15, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10, e gêmeos Knox e Vivienne, 8, mas sem tirar o direito a visitação de Brad Pitt. A data de separação foi oficializada como sendo do dia 15 de setembro.

Site diz que Marion Cotillard seria pivô

Fontes do site informaram que não houve traição – apesar de o site Page Six ter apontado a atriz francesa Marion Cotillard como pivô da separação – e que a decisão de Jolie está apenas ligada ao relacionamento de Pitt com os filhos.

Ela estaria chateada como ele estaria criando as crianças. Na entrada do pedido de divórcio, Jolie não pediu pensão ao marido. Os atores oficializaram a união em agosto de 2014, mas estão juntos desde 2004. (AG)

