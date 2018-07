Um trecho de 50 metros de uma estrada na província de Sichuan, no Sudeste da China, desabou no último domingo (1º), tragando para o solo paredes de contenção e postes de iluminação. Ninguém morreu ou se feriu. O trecho que ficou destruído fica perto da entrada de um estacionamento subterrâneo, na cidade de Guang’an. As autoridades investigam as causas do desabamento.