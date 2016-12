Estradas do Litoral Norte terÃ£o cercamento eletrÃ´nico

Todos os acessos rodoviários para o Litoral Norte do Rio Grande do Sul serão monitorados eletronicamente neste veraneio 2016/17, para evitar a entrada de veículos furtados ou roubados nas praias do Estado. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (16) pelo vice-governador José Paulo Cairoli.

O sistema de monitoramento abrangerá pontos em cinco rodovias estaduais:

ERS-030 (Osório-Tramandaí), ERS-407 (BR-101 em Morro Alto-Capão da Canoa), ERS-486 (Rota do Sol), ERS-040 (Viamão-Balneário Pinhal/Cidreira) e ERS-389 (Estrada do Mar).

“Haverá uma ação conjunta dos órgãos da Segurança Pública agindo rapidamente quando for detectada alguma irregularidade pelo sistema de monitoramento, distribuídos em sete pontos. Após essa experiência, a medida poderá ser ampliada para todo o Estado, com 45 pontos”, observou o vice-governador. Sobre o Verão Para Todos, Cairoli disse que “é um exemplo do Estado presente na vida do cidadão”.

O cercamento

O sistema implementado pelo Detran monitora os veículos que acessam as principais vias do Litoral Norte e identifica aqueles envolvidos em ocorrências policiais, como furto, roubo ou sequestros. Em caso de alguma irregularidade, o policiamento ostensivo é alertado e faz a abordagem. Veículos com problemas de documentação (como IPVA atrasado ou licenciamento vencido) também serão identificados. O projeto é pioneiro no Rio Grande do Sul e pode ser estendido a outras regiões do Estado.

Outra novidade no veraneio é o Pátio Legal, que vai concentrar os veículos recuperados antes de serem periciados e devolvidos aos proprietários. É uma parceria do Detran com o IGP (Instituto Geral de Perícias) e funcionará em Capão da Canoa.

Operação Golfinho

Nesta temporada, a 47ª Operação Golfinho contará com cerca de 3 mil homens no Litoral Norte, Litoral Sul e Balneários da Costa Doce. O reforço inclui policiais militares, policiais civis, salva-vidas (bombeiros e civis) e técnicos do IGP. O número é semelhante ao empregado no veraneio anterior.

Semanalmente, a Fepam irá analisar a água em 43 municípios para verificar a balneabilidade em 87 pontos de banho. Os relatórios serão divulgados todas as sexta-feiras, a partir do dia 23 de dezembro, e placas serão colocadas informando se os locais são próprios ou impróprios para o banho.

Em Capão da Canoa, a prefeitura está empenhada em reconstruir as guaritas de salva-vidas, que foram destruídas em outubro por um ciclone extratropical. Uma empresa foi contratada e deve concluir os trabalhos em dez dias.

