Estratégia de transformação digital abre os debates na semana ARP 2017

A palestra que vai abrir a Semana da ARP (Associação Riograndense de Propaganda) vai tratar de um tema que está impactando o mundo dos negócios no Brasil e no mundo. Daniel Skowronsky, sócio-diretor de Estratégia e fundador da agência Global, vai levar para a plateia do ARP Meeting na próxima terça-feira (5), às 9h, no Centro de Convenções do BarraShoppingSul a provocação: Qual é a sua Estratégia de Transformação Digital?

Daniel defende que a transformação digital não é apenas uma iniciativa digital, é uma mudança cultural que exige das empresas um desejo grande de evolução, uma visão clara do que precisa ser feito e um processo para que a estratégia de implementação seja executada com sucesso. “Não importa a indústria, localização ou mercado, todas as empresas serão impactadas pela disrupção digital”, diz. E deixa o convite: “Venha refletir sobre como construir uma jornada de transformação digital e impulsionar novas formas de crescimento para a sua empresa”.

O especialista vai contribuir no maior evento da propaganda gaúcha com uma experiência adquirida em instituições de ponta no mundo que se dedicam ao “branding” (marca), negócios e transformação digital. Somente neste ano, fez uma imersão no respeitado International Institute for Management Development, conhecido pela sigla IMD, na Suíca, melhor escola de negócios de Programa Aberto para Executivos e na francesa Insead, reconhecida por ter o melhor programa de MBA do mundo pelo tradicional ranking do jornal britânico Financial Times.

Skowronsky também buscou aperfeiçoamento em branding estratégico na London Business School e foi aprender mais sobre estratégias de mudanças e crescimento na Columbia Business School, de Nova Iorque. Seus estudos também tem passagem pela Miami Ad School e MBA Executivo na Escola de Liderança Criativa de Berlim.

Daniel Skowronsky, fundador e diretor de estratégia da agência Global, possui experiência de 20 anos na liderança de contas regionais, nacionais e internacionais. Com ampla visão analítica, estratégica e digital, nos seus últimos 10 anos direcionou o seu foco para a entrega de projetos de branding estratégico, gestão de marcas e transformação digital. Ao longo da sua carreira já atendeu a Chevrolet, Converse, Iguatemi, JBL, Lojas Pompéia, Nestlé, Maiojama, BancoAgiplan, Casa Valduga e Sebrae. Foi presidente da Associação Riograndense de Propaganda e da Associação Brasileira das Agências de Propaganda no RS.

A Semana ARP acontece de 5 a 7 de dezembro, com uma programação extensa no BarraShoppingSul e no auditório da entidade. O evento é uma oportunidade tanto para profissionais como para estudantes para atualização, troca de ideias, contatos e experiências. Mais informações pelo 51-32333354 ou www.semanaarp.com.br. Ingresso gratuito.

